Российская авиация разбомбила рынок в сирийской провинции Идлиб, погибли 40 человек - СМИ
В результате атаки российской авиации на подконтрольный сирийской оппозиции город Эриха провинции Идлиб погибли 40 человек, включая детей, еще 70 человек получили ранения.
Как рассказали представители сил гражданской обороны Эриха, бомбы упали на рынок, сообщает турецкое агентство Анадолу.
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Отмечается, что в результате авианалета городу нанесен значительный материальный ущерб.
Согласно сообщению, в городе продолжаются работы по разбору завалов. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.
#Syria|n man mourns loss of a loved one killed in tday's #Russia|n airstrike on the rebel-held town of Ariha, Idlib. pic.twitter.com/P0Gn6KiZud
— Sakir Khader (@sakirkhader) November 29, 2015
Как сообщал УНИАН, по данным The Independent, в результате авиаударов российских военно-космических сил в Сирии погибли 403 мирных жителя, среди которых 97 детей.
Напомним, воздушная военная операция России в Сирии началась 30 сентября после соответствующего запроса президента страны Башара Асада, которому с момента начала войны в Сирии в 2011 году Россия оказывает поддержку, в то время как страны НАТО и ЕС обвиняют режим Асада в военных преступлениях и требуют его отставки.
Несмотря на заявленную Россией цель операции - борьба с боевиками "Исламского государства", ряд стран, СМИ и свидетелей заявляли, что цели бомбардировок РФ в Сирии не имели отношения к ИГ, а ведутся против оппозиции режима Асада.
В частности, международная исследовательская группа Bellingcat обнародовала результаты расследования авиаударов России в Сирии, согласно которым, большая часть бомбардировок пришлись на области, где действуют вооруженные группировки противников режима Асада, не относящиеся к террористам "Исламского государства".