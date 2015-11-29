Российская авиация разбомбила рынок в сирийской провинции Идлиб, погибли 40 человек - СМИ

Как рассказали представители сил гражданской обороны Эриха, бомбы упали на рынок, сообщает турецкое агентство Анадолу.

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Отмечается, что в результате авианалета городу нанесен значительный материальный ущерб.

Согласно сообщению, в городе продолжаются работы по разбору завалов. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

#Syria|n man mourns loss of a loved one killed in tday's #Russia|n airstrike on the rebel-held town of Ariha, Idlib. pic.twitter.com/P0Gn6KiZud — Sakir Khader (@sakirkhader) November 29, 2015

Как сообщал УНИАН, по данным The Independent, в результате авиаударов российских военно-космических сил в Сирии погибли 403 мирных жителя, среди которых 97 детей.

Напомним, воздушная военная операция России в Сирии началась 30 сентября после соответствующего запроса президента страны Башара Асада, которому с момента начала войны в Сирии в 2011 году Россия оказывает поддержку, в то время как страны НАТО и ЕС обвиняют режим Асада в военных преступлениях и требуют его отставки.

Несмотря на заявленную Россией цель операции - борьба с боевиками "Исламского государства", ряд стран, СМИ и свидетелей заявляли, что цели бомбардировок РФ в Сирии не имели отношения к ИГ, а ведутся против оппозиции режима Асада.

В частности, международная исследовательская группа Bellingcat обнародовала результаты расследования авиаударов России в Сирии, согласно которым, большая часть бомбардировок пришлись на области, где действуют вооруженные группировки противников режима Асада, не относящиеся к террористам "Исламского государства".