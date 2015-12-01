Обама напомнил Путину войну в Афганистане в надежде, что РФ все же присоединится к коалиции против ИГ

Но в то же время он надеется, что Москва рано или поздно все же присоединится к военной коалиции, борющейся с экстремистской группировкой "Исламское государство", передает Би-би-си.

"Полагаю, что президент Путин помнит войну в Афганистане и понимает, как легко погрязнуть в подобных парализующих гражданских конфликтах. Я думаю, это не тот результат, которого он добивается", - сказал Обама на пресс-конференции в Париже, где он принимал участие в саммите по борьбе с глобальным потеплением.

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По словам Обамы, главное расхождение между западными лидерами и Путиным касается не общего видения политического урегулирования в Сирии, а будущего Башара Асада. Россия должна понять, что для прекращения гражданской войны в стране Асад должен покинуть свой пост, подчеркнул американский президент.

Барак Обама также отметил, что у него нет иллюзий относительно того, что Россия в ближайшее время сделает разворот на 180 градусов и станет наносить авиаудары лишь по позициям боевиков ИГ.

Поэтому Обама считает, что в Сирии необходимо создать определенные зоны, где соблюдалось бы прекращение огня и где умеренная оппозиция не подвергалась бы ударам российской авиации.

Россия настаивает на том, что ее военная кампания в Сирии нацелена против "Исламского государства" и других исламистских группировок.