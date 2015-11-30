Авиация РФ нанесла удары по сирийскому городу: погибли более 50 гражданских лиц - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что российская авиация продолжает оказывать "активную поддержку вооруженным формированиям Башара Асада в приграничных с Турцией районах".

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В сообщении отмечается, что меры по обеспечению группировки ВС РФ на территории Сирии включали: перелеты военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-76 на авиабазу Хмеймим; проход 28 ноября через пролив Босфор в направлении побережья Сирии большого десантного корабля (БДК) "Королев" Балтийского флота.

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"По своим техническим характеристикам БДК может перевозить в различных вариантах: 150 морских пехотинцев и 13 боевых бронированных машин; 150 десантников и 10 танков с экипажами; 500 тонн груза", - говорится в сообщении.

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Как сообщает УНИАН, накануне российская авиация разбомбила рынок в сирийской провинции Идлиб, погибли 40 человек.