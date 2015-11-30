Определены страны с самыми счастливыми трудящимися: Россия оказалась на 10-м месте

Об этом свидетельствует исследование шведской компании Universum, передает Газета.ru со ссылкой на The Independent.

Стоит отметить, что лидерами списка оказались Бельгия, Норвегия и Коста-Рика.

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Эксперты опросили 250 тысяч респондентов на 55 мировых рынках и вычислили Индекс счастья глобальной рабочей силы (Global Workforce Happiness Index). Учитывались такие факторы, как удовлетворенность сотрудника своей нынешней работой, вероятность рекомендации сотрудником своего нынешнего работодателя и заявленный уровень лояльности своей работе.

Четвертое место досталось Дании, пятое – ЮАР, шестое – Австрии. Далее следуют Швейцария, Греция и Чехия. Замыкает ТОП-10 Россия. В конца рейтинга представлены Марокко, Нигерия и Япония.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия отстала от Украины в рейтинге свободных стран мира на 37 позиций.

В списке самых свободных стран мира Украина заняла 74-е место, Россия - 111-е.

Самой свободной страной мира является Гонконг (9,04), на втором месте — Швейцария, на третьем — Финляндия. Великобритания оказалась на 9-м месте, Германия — на 12-м, США (8,26) — на 20-м.