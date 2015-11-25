В аэропорту Каира обнаружены посылки в США со взрывчаткой - СМИ

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на египетское издание Aswat Masriya.

По словам источника издания в аэропорту, посылки с содержанием взрывчатых веществ были обнаружены во время проверки рентгеном. Сейчас они помещены под охрану до выяснения личностей отправителей.

Читайте такжеПолиция ликвидировала одного из лидеров ИГИЛ в Египте

Общий вес каждой из них составлял примерно 10 килограммов, однако пока неясно, какой объем занимала взрывчатка.

Отмечается, что меры безопасности в египетских аэропортах были усилены после крушения российского самолета A321 на Синайском полуострове. Ранее США попросили Египет задерживать посылки с начала этой недели.