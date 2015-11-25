В аэропорту Каира обнаружены посылки в США со взрывчаткой - СМИ
02:08, 25 ноября 2015Мир
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Две посылки со взрывчаткой были обнаружены силовиками в международном аэропорту Каира перед отправкой в США.
В аэропорту Каира обнаружены посылки в США со взрывчаткой / fb.ru
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на египетское издание Aswat Masriya.
По словам источника издания в аэропорту, посылки с содержанием взрывчатых веществ были обнаружены во время проверки рентгеном. Сейчас они помещены под охрану до выяснения личностей отправителей.
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Общий вес каждой из них составлял примерно 10 килограммов, однако пока неясно, какой объем занимала взрывчатка.
Отмечается, что меры безопасности в египетских аэропортах были усилены после крушения российского самолета A321 на Синайском полуострове. Ранее США попросили Египет задерживать посылки с начала этой недели.
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