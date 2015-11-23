Бомбу на борту А321 спрятали под сиденьями 15-летней девочки и 77-летней женщины – The Daily Mail

Российская экспертиза определила, что бомба на борту лайнера А321, который упал на Синае, находилась под пассажирскими сиденьями, вероятнее всего – 31А и 30А.

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Об этом говорится в статье издания The Daily Mail, которую цитирует ТСН.ua.

Одной из пассажиров, которая сидела над бомбой и стала первой жертвой взрыва, оказалась молодая 15-летняя девушка Мария Ивлева. Вероятно, что прямо над взрывчаткой находилась и 77-летняя Надежда Башакова, которая сидела в самолете перед девушкой.

Следователи не высказывают предположений, что пассажиры над бомбой были смертницами: их считают невинными жертвами авиакатастрофы, которые возвращались домой из Шарм-эль-Шейха.

"Надежда Башакова из Волхова в Ленинградской области путешествовала с 43-летней дочкой Маргаритой Симановой. Они были опытными путешественницами", - отмечает издание. Так, годом ранее, женщины посетили Гоа.

Мария Ивлева, также из Ленинградской области, летела с 44-летней матерью Мариной Ивлевой.

По данным следователей, те, кто сидел непосредственно над бомбой и рядом с ней, погибли мгновенно при взрыве, эквивалентном килограмму тротила. В то же время другие страдали дольше, находясь в панике вплоть до падения самолета.

Эпицентр взрыва был обнаружен благодаря химической и другим судебно-медицинским экспертизам на Airbus A321.

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Согласно одной из версий, бомба могла быть размещена под сиденьем там, где лежит спасательный жилет.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября, совершая рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В ФСБ РФ подтвердили теракт на борту А321.