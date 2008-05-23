В аварии Нафтогаза-67 Гонконг обвинил украинского капитана

Капитан затонувшего возле Гонконга украинского судна «Нафтогаз-67» Юрий КУЛЕМЕСИН предстанет перед судом - ему выдвинуто обвинение «Создание аварийной ситуации на море» и изменен размер залога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, дело будут рассматривать в суде 10 июня.

Сейчас в Гонконге находится группа сотрудников ГАО «Черноморнефтегаз», которые после проведения идентификации будут организовывать возвращение тел погибших членов экипажа судна на родину. Продолжается работа относительно страховых выплат.

Как сообщал УНИАН, транспортно-буксирное судно «Нафтогаз-67» (владелец «Черноморнефтегаз») 22 марта столкнулось с китайским сухогрузом «Яохай» неподалеку от Сянгана (Гонконга). Получив пробоину, украинское судно затонуло. Из 25 членов экипажа семеро (один гражданин Китая и 6 граждан Украины) были спасены. Позже были обнаружены тела трех украинских моряков. Тела остальных 15 моряков, которые считались пропавшими без вести, нашли после подъема судна 27 апреля. Судно отбуксировано в Китай.

14 мая судмедэксперты полиции Гонконга сообщили, что образцы ДНК погибших членов экипажа судна «Нефтегаз-67» приняты для проведения анализа. Анализ ДНК будет продолжаться около двух недель. Тела погибших будут отправлены в Украину после решения суда относительно подтверждения идентификации.