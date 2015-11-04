Разведка США и правительство Британии допускают, что причиной катастрофы A321 могло стать взрывное устройство - СМИ

Об этом сообщила американская телекомпания CNN, передает ТАСС.

"Есть определенное ощущение, что это было взрывное устройство, заложенное в багаже или где-то на борту", - приводит телекомпания слова неназванного источника.

CNN подчеркивает, что речь пока не идет об официальном и окончательном выводе разведки США.

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При этом, Госдепартамент США считает необходимым воздерживаться от комментариев по поводу катастрофы российского самолета на Синае до завершения расследования. Об этом заявил в среду официальный представитель ведомства Джон Кирби, пишут РИА Новости.

Кирби отметил, что пока преждевременно делать выводы о причинах крушения самолета.

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В свою очередь, правительство Великобритании также считает, что причиной катастрофы российского самолета A321 могло стать взрывное устройство, передают РИА Новости сообщение канцелярии премьера.

"Пока расследование продолжается, мы не можем с полной уверенностью сказать, почему произошла катастрофа российского самолета. Но по мере появления новых данных, мы опасаемся, что причиной катастрофы вполне могло стать взрывное устройство", — говорится в сообщении.

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