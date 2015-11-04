Разведка США и правительство Британии допускают, что причиной катастрофы A321 могло стать взрывное устройство - СМИ
Разведка США считает, что на борту самолета А321 российской авиакомпании "Когалымавиа", потерпевшего катастрофу на Синае, вероятнее всего, взорвалась бомба. Аналогичную версию озвучило правительство Великобритании.
Об этом сообщила американская телекомпания CNN, передает ТАСС.
"Есть определенное ощущение, что это было взрывное устройство, заложенное в багаже или где-то на борту", - приводит телекомпания слова неназванного источника.
CNN подчеркивает, что речь пока не идет об официальном и окончательном выводе разведки США.
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При этом, Госдепартамент США считает необходимым воздерживаться от комментариев по поводу катастрофы российского самолета на Синае до завершения расследования. Об этом заявил в среду официальный представитель ведомства Джон Кирби, пишут РИА Новости.
Кирби отметил, что пока преждевременно делать выводы о причинах крушения самолета.
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В свою очередь, правительство Великобритании также считает, что причиной катастрофы российского самолета A321 могло стать взрывное устройство, передают РИА Новости сообщение канцелярии премьера.
"Пока расследование продолжается, мы не можем с полной уверенностью сказать, почему произошла катастрофа российского самолета. Но по мере появления новых данных, мы опасаемся, что причиной катастрофы вполне могло стать взрывное устройство", — говорится в сообщении.
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