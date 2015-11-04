Боевики ИГ заявили, что устроили катастрофу на российском лайнере "по случаю годовщины"

Джихадисты группировки "Исламское государство" вновь взяли на себя ответственность за крушение российского пассажирского лайнера А321 авиакомпании "Когалымавиа" на Синае, передает Русская служба ВВС.

В размещенном в интернете аудиообращении говорится о том, что катастрофа "аэробуса" 31 октября - дело рук исламистов так называемого "Вилайята Синай" - подразделения ИГ на Синайском полуострове, и что они якобы осуществили этот теракт по случаю годовщины того дня, когда присягнули на верность "Исламскому государству".

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"И нас не заставят объяснить, как мы это сделали", - сказано в этом ауидообращении.

Почти сразу после катастрофы А321 от имени ИГ было распространено короткое оповещение, в котором джихадисты брали на себя ответственность за нее, но не объясняли, как именно это произошло, и не подтверждали свои слова никакими визуальными свидетельствами.

За письменным заявлением, выпущенным подразделением "Исламского государства", которое называет себя "Синайская провинция" (или "Вилайят Синай") в день крушения, последовало аналогичное радиосообщение, переданное в тот же день официальной радиостанцией ИГ "Аль-Баян".

Оба заявления были распространены через аффилированные с ИГ аккаунты в "Твиттере" и мессенджере Telegram.