У Лаврова заявили, что боевики ИГИЛ овладели производством боевых отравляющих веществ

Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, сообщает ТАСС.

"По всем данным, группировка ИГ действительно обрела доступ к технологиям производства химического оружия, соответствующей документации, к производственным мощностям, - отметил он. - Уже зафиксировано немало фактов применения "игиловцами" химического оружия на территории Сирии и Ирака".

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Глава департамента МИД РФ выразил сожаление в связи с тем, что Совет Безопасности ООН пока "не отреагировал надлежащим образом на эти факты…". По его словам, вопрос о необходимости такой реакции российская сторона ставила "неоднократно и очень настойчиво".

"Поэтому в повестке дня остается вопрос о распространении мандата совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию предполагаемых случаев применения химического оружия на территории Сирии еще и на территорию Ирака, - добавил дипломат. - Решения на этот счет пока нет, но мы уже подготовили и еще несколько недель назад положили на стол СБ ООН проект соответствующей резолюции".

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.