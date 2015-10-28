В Минобороны РФ рассказали об участившихся боевых вылетах российской авиации в Сирии

17:01, 28 октября 2015
Политика
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В Минобороны РФ заявили, что авиагруппа ВКС России увеличила число боевых вылетов из-за увеличения количества подтвержденных разведданных об объектах инфраструктуры террористов в Сирии.

stat.mil.ru

Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает РИА Новости.

"Как вы видите, количество боевых вылетов увеличилось, что связано с увеличением количества разведанных и подтвержденных по различным каналам целей террористической инфраструктуры боевиков", - сказал Конашенков.

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.

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