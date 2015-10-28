В Минобороны РФ рассказали об участившихся боевых вылетах российской авиации в Сирии
В Минобороны РФ заявили, что авиагруппа ВКС России увеличила число боевых вылетов из-за увеличения количества подтвержденных разведданных об объектах инфраструктуры террористов в Сирии.
Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает РИА Новости.
"Как вы видите, количество боевых вылетов увеличилось, что связано с увеличением количества разведанных и подтвержденных по различным каналам целей террористической инфраструктуры боевиков", - сказал Конашенков.
Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.