В Минобороны РФ рассказали об участившихся боевых вылетах российской авиации в Сирии

Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает РИА Новости.

"Как вы видите, количество боевых вылетов увеличилось, что связано с увеличением количества разведанных и подтвержденных по различным каналам целей террористической инфраструктуры боевиков", - сказал Конашенков.

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.