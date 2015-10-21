Сражение на нескольких фронтах: США придумали новую стратегию борьбы с ИГИЛ в Сирии - Times

Об этом пишет "ЕвроПравда" со ссылкой на британское издание Times.

План Пентагона заключается в том, чтобы сражаться с боевиками ИГИЛ сразу на нескольких фронтах, говорит председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд.

Генерал призывает к скоординированному наступлению на боевиков с участием сирийских и иракских курдских войск. Министр обороны США Эштон Картер и высокопоставленные чиновники, как ожидается, наметят стратегию и представят ее Конгресса на следующей неделе.

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"Вашингтон обеспокоен, что битвы за Рамади и Мосул, крупнейшие города в Ираке, которые удерживает ИГИЛ, зашли в тупик. На фоне сообщений, что Кремль запросил разрешения от Багдада для начала авиаударов в Ираке, генерал Данфорд предлагает значительно увеличить количество авиаударов и развертывания противотанкового оружия, чтобы перехватить инициативу", - говорится в статье.

Издание отмечает, что стратегия США в Ираке и Сирии столкнулась с сокрушительной критикой из-за неспособности одолеть ИГИЛ и предугадывать военные действия России.