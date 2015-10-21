Путин заговорил о "политическом процессе" в Сирии и рассказал, что беспокоит Россию

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что "на основе позитивной динамики в ходе боевых действий" в Сирии можно говорить о "политическом процессе".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал накануне на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.

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"Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых действий, в конечном итоге все таки долгосрочное урегулирование может быть достигнуто на основе политического процесса при участии всех политических сил, этнических и религиозных групп. И в конечном итоге решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом", - сказал Путин.

Он напомнил, по просьбе Асада Россия оказывает "эффективную помощь сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом, который развязал против Сирии настоящую войну".

По мнению Путина, сирийский народ практически в одиночку оказывает сопротивление, борется с международным терроризмом уже в течение нескольких лет, несет серьезные потери, но в последнее время и добивается серьезных положительных результатов в этой борьбе.

Путин заявил, что попытки международного терроризма поставить под свой контроль значительные территории на Ближнем Востоке, дестабилизировать ситуацию в регионе вызывают законные опасения во многих странах мира.

"Это беспокоит и нас, Россию имею в виду, что, к сожалению, на территории Сирии, с оружием в руках против правительственных войск воюют и выходцы из республик бывшего Советского Союза, их насчитывается около 4 тыс. как минимум. И мы, разумеется, не можем допустить, чтобы они, получив боевой опыт и пройдя идеологическую обработку, появились на территории России", - подчеркнул Путин.

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"Сирия – дружественная для нас страна. Мы готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса. Разумеется, в тесном контакте с другими мировыми державами и со странами региона, которые заинтересованы в мирном разрешении конфликта", - добавил он.

Путин заявил, что Асад приехал в Москву по просьбе российской стороны.