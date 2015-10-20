Тайфун на Филиппинах унес жизни 16 человек

Десяткам тысяч филиппинцев пришлось эвакуироваться из своих домов, передает Би-би-си. За три дня на Лусоне выпало 1000 мм осадков, причем синоптики не обещают ослабления дождей в ближайшие сутки.

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Кроме того, в понедельник остров настигло землетрясение средней силы, что может повысить риск оползней в ближайшие часы.

Скорость ветра достигала 250 км/час. Синоптики также предупреждали об опасности обрушения зданий.

Из-за приближения стихии ранее было отменено большое количество авиарейсов, из прибрежных районов эвакуированы местные жители. Прекращено движение пассажирских и грузовых паромов, от которых зависит снабжение островов архипелага.

В декабре 2014 года тайфун "Хагупит" унес жизни по меньшей мере 18 человек, еще сотни жителей пострадали.