Тайфун "Коппу" продолжает бушевать на Филиппинах

Сообщается о гибели одного человека, 15 тысяч местных жителей эвакуированы. Несколько человек пропали без вести. В течение дня ветер несколько ослабел, однако проливные дожди продолжаются, передает Русская служба Би-Би-Си.

По прогнозам синоптиков, в течение трех дней на Филиппинах пройдут сильные дожди, ожидается, что выпадет не менее метра осадков, резко повысится вероятность оползней.

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Синоптики также предупреждают об опасности обрушения зданий. Как ожидается, волны на побережье достигнут высоты трех метров.

В субботу вечером на Лусоне выпало 105 миллиметров осадков, на соседнем острове Вирак - 166 миллиметров.

Из-за приближения стихии ранее было отменено большое количество авиарейсов, из прибрежных районов были эвакуированы люди. Прекращено движение пассажирских и грузовых паромов, от которых зависит снабжение островов архипелага.

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В декабре прошлого года тайфун "Хагупит" унес жизни по меньшей мере 18 человек, еще сотни жителей тогда пострадали.

Patuloy ang pagbayonng malakas na hangin sa San Luis,Aurora pic.twitter.com/oqk5oIQEhH — Dennis Cabral Datu (@Dennis_Datu) October 17, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, тайфун "Коппу" обрушился на крупнейший остров Филиппинского архипелага Лусон 18 октября. Из-за стихийного бедствия властям пришлось эвакуировать 10 тысяч человек.