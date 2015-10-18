Тайфун "Коппу" продолжает бушевать на Филиппинах

23:44, 18 октября 2015
Мир
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Тайфун "Коппу" (так же известный как "Ландо") продолжает бушевать на крупнейшем острове Филиппинского архипелага Лусон. Скорость ветра достигает 250 км в час.

REUTERS

Сообщается о гибели одного человека, 15 тысяч местных жителей эвакуированы. Несколько человек пропали без вести. В течение дня ветер несколько ослабел, однако проливные дожди продолжаются, передает Русская служба Би-Би-Си.

По прогнозам синоптиков, в течение трех дней на Филиппинах пройдут сильные дожди, ожидается, что выпадет не менее метра осадков, резко повысится вероятность оползней.

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Синоптики также предупреждают об опасности обрушения зданий. Как ожидается, волны на побережье достигнут высоты трех метров.

В субботу вечером на Лусоне выпало 105 миллиметров осадков, на соседнем острове Вирак - 166 миллиметров.

Из-за приближения стихии ранее было отменено большое количество авиарейсов, из прибрежных районов были эвакуированы люди. Прекращено движение пассажирских и грузовых паромов, от которых зависит снабжение островов архипелага.

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В декабре прошлого года тайфун "Хагупит" унес жизни по меньшей мере 18 человек, еще сотни жителей тогда пострадали.

Как сообщал УНИАН ранее, тайфун "Коппу" обрушился на крупнейший остров Филиппинского архипелага Лусон 18 октября. Из-за стихийного бедствия властям пришлось эвакуировать 10 тысяч человек.

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