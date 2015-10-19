Минобороны РФ опубликовало видео ударов фугасными бомбами по лагерю ИГИЛ

Видео опубликовано на странице российского ведомства в YouTube.

Как сообщал УНИАН, с авиабазы Хмеймим было выполнено 33 боевых вылета по 49 объектам террористов, расположенным в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия и Хама.

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В результате авиаударов российским самолетам удалось уничтожить подземные укрытия боевиков в районе населенного пункта Джуб-Эз-Зарус, провинция Хама. Кроме того, штурмовики Су-25 атаковали фугасными авиабомбами крупный лагерь подготовки боевиков, находившийся в районе населенного пункта Дуэйр-Эль-Акрад провинции Латакия.

Также на территории провинции Алеппо российские самолеты ликвидировали мастерскую террористов по производству самодельных ракет.