В промзоне Санкт-Петербурга случился масштабный пожар: загорелись склады (фото, видео)

Как отмечает Фонтанка.ру, такой номер пожару в городе присвоили впервые за этот год.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, в промзоне горят бочки с маслом и картон на складах в 1-м Верхнем переулке. С огнем на площади около 1000 квадратных метров борются 90 человек.

В ГУ МЧС также добавили, что сообщение о пожаре поступило в 16:12. Через 10 минут на место ЧП прибыло первое пожарное подразделение.

В 16:37 ранг пожара повысили до высшего, пятого номера.

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Сведения о пострадавших пока не поступали, однако очевидцы сообщают, что слышат взрывы. Также район в зоне ЧП заволокло дымом, из-за чего ухудшилась видимость на дорогах.