В промзоне Санкт-Петербурга случился масштабный пожар: загорелись склады (фото, видео)
На севере Петербурга в промзоне Парнас спасатели тушат масштабный пожар по высшему пятому номеру сложности.
Как отмечает Фонтанка.ру, такой номер пожару в городе присвоили впервые за этот год.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, в промзоне горят бочки с маслом и картон на складах в 1-м Верхнем переулке. С огнем на площади около 1000 квадратных метров борются 90 человек.
В ГУ МЧС также добавили, что сообщение о пожаре поступило в 16:12. Через 10 минут на место ЧП прибыло первое пожарное подразделение.
#Пожар#Парнас#сейчас полетели вертолеты с водой. Появился отчетлиый запах гари. pic.twitter.com/4sHkCSSlXg
— Likich (@dr_Likich) October 17, 2015
Питер сейчас: pic.twitter.com/SsnYKiDhhu
— Ukrainian Mistress (@JuMistress) October 17, 2015
В 16:37 ранг пожара повысили до высшего, пятого номера.
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Сведения о пострадавших пока не поступали, однако очевидцы сообщают, что слышат взрывы. Также район в зоне ЧП заволокло дымом, из-за чего ухудшилась видимость на дорогах.