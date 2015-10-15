Обама объявил о замедлении вывода войск из Афганистана

В соответствии с новым планом президента, почти весь следующий год численность американского контингента в Афганистане будет оставаться прежней – 9 800 человек, а незадолго до ухода Барака Обамы с президентского поста в январе 2017 года контингент сократится до 5 500 человек, сообщает "Голос Америки".

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В прошлом году Барак Обама пообещал вывести все американские войска из Афганистана к концу 2016 года, за исключением небольшого контингента численностью 1000 военнослужащих, базирующегося в американском посольстве в Кабуле. Президент тогда заявил, что настало время "перевернуть страницу", связанную с войной, которая началась в 2001 году в ответ на теракты в США.

Пересмотр планов стал результатом длительных обсуждений между Белым домом, Пентагоном, военачальниками, служащими в Афганистане, а также представителями афганских властей. Нынешнее решение было принято после того, как недавно афганские силы на некоторое время потеряли контроль над городом Кундуз, который был захвачен боевиками "Талибана".

Оставшиеся 5 500 военнослужащих будут базироваться в Кабуле, Баграме, Джелалабаде и Кандагаре.

Деятельность американских военных в Афганистане по-прежнему будет ограничена двумя конкретными миссиями: борьбой с терроризмом и предоставлением консультаций афганским союзникам в борьбе с силами "Талибана" и "Аль-Кайды".