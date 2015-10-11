В столице Афганистана прогремел мощный взрыв

Об этом сообщает в воскресенье, 11 октября, афганский телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев, передает Lenta.ru.

Взрыв прогремел в 09:20 по местному времени. Целью атаки, по информации телеканала, был автомобиль с иностранными военнослужащими. О погибших ничего не сообщается, однако известно о том, что в результате взрыва пострадали гражданские лица. Национальная принадлежность военных не называется.

Место происшествия в настоящее время перекрыто силами безопасности Афганистана. Власти пока никак не прокомментировали нападение.

В последнее время в Афганистане активизировались боевики движения «Талибан». 28 сентября террористы атаковали город Кундуз на севере страны. Они захватили ключевые пункты на подходе к нему, после чего приступили к зачистке населенного пункта. Ими были захвачены здания провинциального совета, Высшего совета мира и городские больницы. Большинство армейских и полицейских подразделений находились за городом, губернатор провинции Кундуз Мухаммед Омер Сафи — в Таджикистане, а все руководство силовиков — в Кабуле.

Спустя три дня правительственной армии удалось выбить боевиков из города, однако положение остается нестабильным.