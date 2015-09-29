Талибы захватили город Кундуз на севере Афганистана

Афганские военные подтвердили потерю контроля над городом, однако утверждают, что все еще удерживают местный аэропорт. Причиной успеха талибов военные называют эффект неожиданности, передает Русская служба Би-Би-Си.

В настоящее время силы безопасности Афганистана под Кундузом дожидаются подкреплений, после получения которых рассчитывают перейти в контрнаступление.

Наступление талибов на Кундуз началось 28 сентября. В нем участвовали несколько сотен боевиков. К вечеру они сумели захватить более половины города, а затем взяли его целиком.

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Сейчас над центральной частью Кундуза развевается флаг "Талибана". Кроме того, боевики выкладывают в интернет фотографии афганской бронетехники, которую они захватили в ходе штурма города.

В Кундузе сходятся несколько стратегически важных дорог, а сама провинция граничит с Таджикистаном. Численность городского населения превышает 100 тысяч человек.

Это первый для боевиков успех такого масштаба за последние 14 лет.