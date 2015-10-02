Путину во Франции выдвинули три условия по Сирии - Reuters

Об этом сообщил один из представителей Олланда после переговоров, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

По его словам, российской стороне Олланд выдвинул три условия, при реализации РФ которых Франция будет сотрудничать с Кремлем в Сирии: среди них - атака только на позиции "ИГ" или "Аль-Каиды" (и не по каким-либо другим целям), гарантии безопасности мирного населения и отставка президента Сирии Башара Асада путем переходного правительства.

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Как отреагировал Путин на условия Олланда, пока неизвестно.

Напомним, ранее во Франции начали расследование в отношении военных преступлений Башара Асада. Сама Франция начала своих первые авиаудары по Сирии 27 сентября, целью которых были позиции "Исламского государства". Франция входит в состав антитеррористической коалиции под эгидой ведущих государство НАТО, включая США, ряда стран Арабского залива, Австралию.