Путин и его правительство могут быть осуждены за военные преступления Асада - Bloomberg

Об пишет BloombergView со ссылкой на экспертов международного права.

Причиной для этого может послужить поддержка сирийской армии. Сообщается, что военные Башара Асада использовали химическое оружие и пытали мирное население, из-за чего Россию могут обвинить в пособничестве военным преступлениям. Подобные обвинения уже были выдвинуты против президента Либерии Чарльза Тейлора, поддерживающего повстанцев в Сьерра-Леоне.

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«В этой ситуации Россия может быть привлечена к уголовной ответственности», - сообщает бывший посол США Стивен Рэпп. «Если правительство поддержало сирийские ВВС в совершении военных преступлений, в том числе в сбрасывании бомб на мирных жителей, то оно понесет ответственность. Владимир Путин в том числе», - добавил Рэпп. Он также отметил, что Россия может быть осуждена даже в том случае, если не принимала никакого участия в военных преступлениях. Для обвинения достаточно доказать, что российские официальные лица были осведомлены о действиях Асада. В таком случае можно доказать, что Россия оказала существенную помощь режиму Асада.

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Другие эксперты считают, что доказать вину России в этом деле будет достаточно трудно. «Если Сирия совершает международное преступление и преследует собственных граждан, а Россия оказывает ей военную поддержку, будет тяжело доказать ответственность России за совершенные злодеяния», - утверждает профессор международного права Уильям Шабас.

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Шабас отмечает, что другим страна тоже могут быть предъявлены обвинения в пособничестве военным преступлениям. Например, США, которые оказывают поддержку иракским военным и армии Южного Судана, обвиняемым в военных преступлениях. Однако в США существует «Закон Лихи», согласно которому необходимо предотвращать помощь вооруженным силам, нарушающим права человека. В России подобный закон отсутствует.