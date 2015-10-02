Власти Ирака не исключают, что в будущем попросят Россию оказать военную помощь

Об этом, как сообщается, радиостанции Sputnik заявил официальный представитель министерства обороны Ирака Насыр Нури, передает РИА "Новости".

«Иракская сторона пока не направляла запрос России по поводу авиаударов в Ираке по образцу ударов в Сирии. Однако это может произойти в будущем, это решает иракское руководство в зависимости от развития событий», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что Россия не собирается наносить удары по террористам на территории Ирака пока он сам об этом не попросит. С таким заявлением Лавров выступил в ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.