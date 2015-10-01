Лавров о возможности бомбардировок в Ираке: Мы люди вежливые и без приглашения в гости не ходим

С таким заявлением Лавров выступил в ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

«Мы не собираемся распространять удары на Ирак, нас об этом не просили. Мы люди вежливые и без приглашения в гости не ходим», - отметил он.

По словам Лаврова, одними только ударами с воздуха «проблему не решить».

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Лавров также заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» нацелились на захват обширных территорий - от Португалии до Пакистана.

Как сообщал УНИАН, МИД России не исключает, что может начать бомбардировки в Ираке, если Ирак обратится к РФ с просьбой об операции ВВС на его территории против ИГ.