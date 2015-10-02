Олланд: РФ должна наносить авиаудары в Сирии только по исламистам

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает ZN.UA. "Все авиаудары, кем бы они ни были нанесены, должны иметь целью только Даеш ("Исламское государство" - ред.), - заявил Франсуа Олланд, комментируя ракетные удары РФ с воздуха в Сирии, которые, по предварительной информации, были нацелены против сирийской оппозиции, поддерживаемой Западом.

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По словам Франсуа Олланда, "то, что произошло", еще раз доказывает необходимость того, что политическое решение по переходному правительству (в Сирии - ред.) должно быть найдено без президента Башара Асада, который политически и военным образом поддерживается Россией.

Более того, накануне во Франции начали расследование в отношении военных преступлений Башара Асада. Сама Франция начала своих первые авиаудары по Сирии 27 сентября, целью которых были позиции "Исламского государства". Франция входит в состав антитеррористической коалиции под эгидой ведущих государство НАТО, включая США, ряда стран Арабского залива, Австралию.