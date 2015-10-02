Турция просит Россию остановить удары по оппозиции в Сирии

В совместном заявлении коалиции, в которую входят США, Британия, Франция, Германия и ряд стран Персидского залива, говорится, что действия России могут привести к "дальнейшей эскалации" конфликта и лишь усилить экстремистские настроения в регионе, сообщает Reuters.

Читайте такжеПутин и его правительство могут быть осуждены за военные преступления Асада - BloombergРоссия в среду начала авиаудары по сирийской территории, назвав это операцией против боевиков "Исламского государства" в ответ на просьбу о помощи от Асада, чьи силы противостоят не только экстремистам из ИГИЛ, но и сирийской оппозиции, имеющей союзников как на Западе, так и на Ближнем Востоке.

В четверг ливанское ТВ сообщило, что кроме позиций ИГИЛ, российские самолеты ударили также по радикальным противникам Асада, включая сирийское крыло "аль-Каиды", на северо-западе страны.