Бомбардировщики, штурмовики и ударные вертолеты: Россия применила в Сирии смешанную авиагруппу - Ъ

Поздно вечером в Минобороны РФ изданию "КоммерсантЪ" сообщили, что российские самолеты совершили около 20 вылетов и нанесли точечные удары по "восьми объектам ИГ на территории Сирии и полностью уничтожили пункты управления террористов в горах". В военном ведомстве подчеркнули, что "все удары наносились после проведения воздушной разведки и уточнения данных, полученных от штаба сирийской армии".

По словам источника "Ъ" в органах оперативного военного управления, на аэродроме Хмеймим близ Латакии сформирована полноценная смешанная авиагруппа из фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34, штурмовиков Су-25СМ и многоцелевых истребителей Су-30СМ, а также ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых Ми-8 из числа состоящих на вооружении ВКС РФ.

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По неофициальной информации, их переброска в Латакию началась параллельно с проведением военных учений "Центр-2015" и предшествующей им внезапной проверки Центрального военного округа (проводились с 11 по 20 сентября). Так, четыре Су-30СМ 120-го смешанного авиаполка авиабазы Домна (Читинская область) были перебазированы сначала в Моздок, а 18 сентября в сопровождении военно-транспортного самолета Ил-76 пролетели через воздушное пространство Азербайджана, Ирана и Ирака и приземлились в Латакии. Некоторые же машины (например, шесть единиц Су-34) добирались до Сирии, минуя Азербайджан,— через Каспийское море, Иран и Ирак.

Общее число военнослужащих, задействованных в операции, в Минобороны не раскрывают. Первый замначальника Генштаба Николай Богдановский лишь подчеркнул, что "ни в каких действиях за рубежом" солдаты срочной службы участия не принимают.