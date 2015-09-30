Минобороны РФ показало, как российские воздушно-космические силы бомбят в Сирии (видео)

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, самолеты российских воздушно-космических сил нанесли точечные удары по восьми объектам террористической группировки ИГ на территории Сирии.

«Было выполнено около 20 самолетовылетов», - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал- майор Игорь Конашенков.

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«В результате воздушных ударов были поражены склады боеприпасов, вооружений, горюче-смазочных материалов, скопления военной техники. Командные пункты управления формированиями боевиков ИГИЛ в горной местности полностью уничтожены», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон был бы «крайне обеспокоен» в случае, если Россия начнет наносить авиаудары по тем районам, где нет боевиков «Исламского государства».