Под авиаудары России в Сирии попали сотрудничающие с США повстанцы - WSJ

Под авиаудары российских войск в Сирии по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) попали повстанцы, поддерживаемые Центральным разведывательным управлением США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Собеседники издания высказали мнения, что удары ВКС России были направлены не на позиции ИГ.

Как сообщал «Ъ», вчера российские самолеты нанесли первые удары по позициям исламских радикалов в Сирии.

Это произошло спустя несколько часов после того, как Совет федерации (СФ) отреагировал на обращение президента РФ Владимира Путина и дал согласие на применение вооруженных сил за рубежом.

К СФ Путин обратился по просьбе президента Сирии Башара Асада, поэтому все нормы международного права были соблюдены, утверждают в Кремле.

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Власти США заявили, что авиаудары российских ВКС не приближают разрешение сирийского конфликта.