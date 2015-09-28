Стало известно время выступления Путина на Генассамблее ООН

Об этом в своем Twitter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

Отмечается, что выступление Путина на Генассамблее начнется в 17:45 по Киеву.

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Затем, в 18:30 по киевскому времени, российский президент встретится с Генсеком ООН Пан Ги Муном, а в 19:15 - с Раулем Кастро.

При этом стоит подчеркнуть, что Смирнов не указал время встречи Путина и Обамы, которую ожидают больше всех.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи в ООН обозначит российское видение международных отношений, будущего организации и мирового сообщества, а также не уйдет от темы борьбы с терроризмом и ближневосточной экстремистской группировкой "Исламское государство".