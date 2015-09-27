Путин рассказал, о чем будет говорить с трибуны Генассамблеи ООН

Как сообщает РИА Новости, об этом Путин заявил в интервью американскому журналисту Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS в преддверии участия в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Разумеется, придется сказать - и даже не то, что придется, а нужно будет воспользоваться этой международной трибуной для того, чтобы дать российское видение сегодняшних международных отношений и будущего этой организации и мирового сообщества", - сказал Путин, отметив, что также планирует наряду с другими выступающими поговорить и о проблеме борьбы с терроризмом и ИГ.

"Я думаю, просто не сомневаюсь, что о проблеме борьбы, о необходимости борьбы с терроризмом будут говорить практически все выступающие с трибуны Организации Объединенных Наций, и мне тоже не уйти от этой темы. Это естественно, потому что это серьезная общая угроза для всех нас, это вызов для всех нас", - сказал Путин.

Рассказывая в общих чертах о своем выступлении, Путин заявил, что намерен затронуть историю Организации Объединенных Наций и вопрос ее дальнейшего развития в современных условиях. "Уже сейчас могу сказать о том, что решение о создании ООН было принято как раз в нашей стране, в Советском Союзе на Ялтинской конференции. Советский Союз, Россия как правопреемница Советского Союза является страной-учредительницей Организации Объединенных Наций и постоянным членом Совета Безопасности", - сообщил президент РФ.

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По его словам, в текущих мировых реалиях альтернативы этой организации не существует, "ООН остается единственной универсальной международной организацией, которая призвана поддерживать мир во всем мире". "Ясно также, что ООН должна приспосабливаться к изменяющемуся миру, и мы все постоянно дискутируем на этот счет: как она должна меняться, какими темпами, что качественно должно измениться", - сказал Путин.