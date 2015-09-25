"Нужно стремиться к миру без ядерного оружия": Папа Римский подчеркнул необходимость недопущения войн

Папа Римский Франциск подчеркивает необходимость недопущения войн и избавление стран от ядерного оружия.

Об этом он сказал, выступая в Нью-Йорке на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Выступление понтифика транслировал телеканал «112.Украина».

"Война есть отрицание всех прав. Это драматическая агрессия против окружающей среды. Если мы хотим подлинного комплексного развития человека, самым неустанным образом мы должны заниматься выполнением такой задачи, как недопущение войны между странами и народами", - сказала Папа Римский.

Для этих целей необходимо, отметил он, обеспечить неоспоримое верховенство права и "неустанное задействование переговоров, добрых услуг и арбитража, как это предложено в уставе Организации Объединенных Наций".

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Папа Римский считает, что 70-летний опыт существования ООН в целом и опыт первых 15 лет третьего тысячелетия свидетельствуют как об эффективности международных норм при полном их применении, так и о неэффективности в случае их неисполнения.

"Если уважать устав Организации Объединенных Наций, если применять его транспратентным и искренним образом без неких скрытых намерений, в качестве отправной и обязательной точки справедливости, а не инструмента для того, чтобы скрывать свои злые намерения, - тогда реализуются идеалы мира", - убежден понтифик.

Папа Римский также подчеркнул неприемлемость распространения оружия, прежде всего, оружия массового уничтожения, в том числе, ядерного.

"Необходимо стремиться к миру без ядерного оружия, в полной мере применяя договор о нераспространении. Его букву, его дух, вплоть до полного уничтожения этого оружия", - сказал он.