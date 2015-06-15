В мире сокращается количество ядерного оружия – SIPRI

По состоянию на начало 2015 года в распоряжении девяти стран — США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи — находилось в общей сложности приблизительно 15 850 единиц ядерного оружия, а в 2014 году данный показатель составлял 16 350 единиц ядерного оружия: за период 2014-2015 годов на планете арсеналы ядерного оружия сократились на 500 единиц, передает ZN.UA.

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Данное сокращение происходит в основном за счет США и России, на долю которых приходится примерно 90% мировых запасов ядерного оружия. В тоже время обе страны имеют масштабные и дорогостоящие программы по модернизации своих ядерных арсеналов.

Другие ядерные государства проводят политику наращивания ядерного оружия или же объявили о данном намерении. Например, Китай намерен лишь незначительно нарастить свой ядерный потенциал, а Индия и Пакистан в данном аспекте имеют более масштабные планы. А вот об успехах ядерной программы Северной Кореи говорит трудно, так как информации в открытых источниках об этом недостаточно.