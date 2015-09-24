Аналитики Stratfor сообщили, почему "Мистрали" достались Египту

На этой неделе новости буквально пестрели многочисленными сообщениями о визитах председателя Китая Си Цзиньпина и Папы Римского Франциска в США, что вполне закономерно. Тем не менее, они не смогли отвлечь внимание общественности от другой новости, которая знаменует собой изменение баланса сил на Ближнем Востоке, а именно: Франция объявила о своем согласии продать два десантных корабля класса "Мистраль" Египту. При этом стоит отметить, что передача Францией военных кораблей Каиру является результатом принятых в Вашингтоне решений.

Об этом сообщает в своем отчете американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

Во-первых, ввиду событий на востоке Украины Вашингтон решил усилить свое присутствие в Восточной Европе, в том числе во многих постсоветских странах, сделав очевидным укрепление позиций НАТО на восточных рубежах Альянса, в частности, в странах Балтии (конечно, в НАТО входят не только Штаты, но Альянс в значительной степени зависит от США, во всяком случае, все значительные решения санкционируются Вашингтоном). В результате этого США и ЕС оказали давление на Францию с целью отменить передачу России "Мистралей", построенных по ее заказу.

Второй причиной, по которой "Мистрали" благодаря США достались Египту, стали действия египетской армии во время "Арабской весны". Демократические выборы в Египте привели к власти Мухаммеда Мурси, краткое правление которого было настолько дестабилизирующим, что египетские военные были вынуждены его сместить, вернувшись к привычной авторитарной форме правления.

И хотя Египет ограничен в возможностях, третье принятое в США решение не оставляет Каиру выбора: ядерная сделка с Ираном, которую раньше все считали невыполнимой, в начале этого года благодаря стараниям шести ведущих стран мира стала возможной, а чуть позже – неизбежной. Это изменило баланс сил на Ближнем Востоке, создав угрозу безопасности главному союзнику США в регионе – Саудовской Аравии.

В ответ на это США были вынуждены ввести санкции, хоть Египет и является их давним союзником. В частности, США прекратили предоставлять Египту помощь в военной сфере, общий объем которой оценивался в 1 миллиард долларов в год. Данное решение и не стало катастрофическим для развития отношений Каира с Вашингтоном, тем не менее, Египет перестал полагаться на Штаты как на единственного поставщика вооружений. С тех пор официальный Каир ищет пути диверсификации своих закупок оружия.

На данный момент Эр-Рияд пытается активно противостоять растущему иранскому влиянию на Ближнем Востоке. С целью укрепления безопасности в регионе, саудиты пытаются объединить арабские страны в коалицию, действующую в интересах Эр-Рияда, в том числе настаивая на создании объединенных вооруженных сил, которые соединят в себе ресурсы и военную мощь стран, которые входят в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива.

Египет является краеугольным камнем подобного надгосударственного объединения, в частности, из-за своих значительных трудовых ресурсов. Вместе с тем автор статьи отмечает, что создание подобной военной коалиции – процесс сложный и длительный, и все попытки Эр-Рияда его создать пока не принесли значительных результатов.

Все это свидетельствует об американском влиянии в мире и его последствиях. Не все принятые в Вашингтоне решения стают достоянием общественности, но все имеют свои последствия, иногда довольно непредсказуемые и неконтролируемые.

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Несмотря на спорные перспективы своего развития, на сегодняшний день Соединенные Штаты являются основным действующим лицом на мировой политической сцене, в то время как все остальные страны вынуждены постоянно маневрировать, чтобы избежать последствий принятых в США решений.