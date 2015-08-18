Военные подразделения США в Болгарии будут усилены тяжелой военной техникой

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Military Times.

Пресс-секретарь Корпуса морской пехоты США в Европе капитан Ричард Улш заявил, что подразделение американских морских пехотинцев в Болгарии будет усилено четырьмя танками "Абрамс", тремя гаубицами и шестью бронированными разведывательными машинами.

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Данная военная техника будет доставлена из штата Северная Каролина в город Бремерхафен (Германия), а затем на территорию Болгарии.

Ранее УНИАН сообщал, что для сдерживания вероятной российской агрессии в Европе специалисты оборонного ведомства США предлагают отправить в несколько стран Балтии и Восточной Европы танки, боевые машины пехоты и другую тяжелую технику, а также до пяти тысяч солдат.