Названы 10 малоизвестных 'жемчужин', которые хотят видеть больше туристов в 2027 году

Отбор проводился на основе трех ключевых критериев.

Пока одни туристические направления изнемогают от чрезмерного туризма, другие наоборот хотят видеть больше туристов.

Туристический оператор Intrepid Travel представил свежий Not Hot List 2027, где были собраны 10 малоизвестных направлений по всему миру, готовых принять больше путешественников в 2027 году.

"Этот проект – не просто перечень малоизвестных мест. Его цель – изменить подход к выбору направлений и формату путешествий, вдохновляя людей открывать для себя уголки мира, где туризм приносит реальную пользу местным сообществам, экономике и культуре", – отмечают авторі подборки.

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Как отбирали победителей рейтинга

Отбор десятки лидеров проводился на основе трех ключевых критериев, учитывая как опыт и знания обширной глобальной сети местных гидов и экспертов компании Intrepid, так и данные независимого исследования, проведенного агентством Globetrender, специализирующимся на прогнозировании трендов:

Низкая популярность по сравнению с соседними или аналогичными направлениями. Готовность к приему туристов – как в плане инфраструктуры, так и со стороны местных жителей. Новизна в 2027 году – запуск новых инициатив, улучшение транспортной доступности, проведение крупных мероприятий, открытие новых объектов или развитие инфраструктуры.

10 лучших малоизвестных направлений для посещения в 2027 году

Национальный заповедник Самбуру, Кения. Городок Местия, Грузия. Северное нагорье, Иордания. Город Уайтхорс, Канада. Остров Алоннисос, Греция. Город Дили, Восточный Тимор. Тропа Пекое, Шри-Ланка. Город Лиепая, Латвия. Автодрога Каретера Австрал, Чили. Провинция Далсланд, Швеция.

Подробнее о каждом из них можно прочитать по ссылке.

Другие идеи для путешествий

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, ранее опытный путешественник Тайлер Фокс назвал 10 потрясающих мест в Европе, где "золотая осень" длится дольше всего.

Также туристам посоветовали обратить внимание на 13 лучших мест в Европе для посещения зимой 2026-2027.

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