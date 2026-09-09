Хиты и новинки: в PS Store стартовала крупная распродажа со скидками до 75%

Скидки продлятся две недели, до 23 сентября.

В магазине PS Store стартовала распродажа, посвященная предстоящей выставке Tokyo Game Show 2026. По акции можно купить игры, которые являются участниками выставки и не только.

Скидки продлятся две недели, до 23 сентября, а некоторые позиции подешевели до 75%. Например, Resident Evil Requiem получил крупнейшую скидку с релиза: Capcom снизила стоимость хоррора на 40%.

Скидки в PS Store:

Resident Evil Requiem – 1363 грн (скидка 40%)

Pragmata – 1439 грн (скидка 20%)

007 First Light – 1839 грн (скидка 20%)

Nioh 3 – 1253 грн (скидка 40%)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – 1399 грн (скидка 30%)

Directive 8020 – 1199 грн (скидка 20%)

Call of Duty: Black Ops – 849 грн (скидка 50%)

Call of Duty: Black Ops II – 849 грн (скидка 50%)

Call of Duty: Modern Warfare – 508 грн (скидка 75%)

Cyberpunk 2077: Полное издание – 1149 грн (скидка 50%)

Resident Evil 4 Gold Edition – 449 грн (скидка 70%)

Resident Evil Remake Trilogy – 923 грн (скидка 60%)

Resident Evil 7 & Village Gold Edition – 659 грн (скидка 67%)

Indiana Jones and the Great Circle Premium Edition – 1499 грн (скидка 50%)

Dying Light: The Beast – 999 грн (скидка 50%)

No Man's Sky – 599 грн (скидка 60%)

Devil May Cry 5 Special Edition – 299 грн (скидка 75%)

Final Fantasy VII Remake – 299 грн (скидка 75%)

Еще больше интересного можно найти на странице распродажи.

Видео дня

Меж тем в одну из лучших игр 2026 года, Crimson Desert, теперь можно сыграть бесплатно прямо в браузере. Одновременно игра получила первую скидку 20% на всех платформах.

Ранее Steam опросил своих пользователей и назвал самую оптимальную конфигурацию игрового ПК в августе 2026. Число игроков c Windows 10 снижается каждый месяц, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

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