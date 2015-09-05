США пообещали Саудовской Аравии сдерживать Иран

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Король Саудовской Аравии Салман совершил свой первый визит в США после восшествия на престол в январе этого года. Он и Барак Обама во время встречи коснулись и других вопросов международной политики, однако главным было беспокойство союзников США ядерным соглашением с Ираном.

Суннитская Саудовская Аравия обеспокоена, что Иран, шиитская страна, будет тратить деньги, заработанные благодаря подписанию ядерного соглашения и отмене санкций, на дестабилизацию региона. Как отмечается в сообщении агентства AP, США не удалось отстранить от власти Башара Асада, которого поддерживает Иран, Вашингтон также прекратил попытки искоренить шиитскую организацию боевиков "Хезболла". Кроме того, поддержка США не помогла военным под предводительством Саудовской Аравии уничтожить боевиков Гути в Йемене, которых поддерживает Иран.

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В то же время в Белом доме убеждены, что, учитывая экономическое положение Ирана, страна прежде всего будет вкладывать заработанные на отмене санкций деньги в развитие экономики. В администрации также напомнили, что оборонный бюджет союзников США на Ближнем Востоке в восемь раз превышает оборонный бюджет Ирана и отмена санкций не сможет существенно изменить расстановку сил.

Саудовский король назвал Обаму другом и заявил, что добрые отношения между двумя странами идут на пользу всему миру.

Ранее УНИАН сообщал, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку соглашения относительно иранской ядерной программы, установив порядок снятия с Тегерана международных санкций.