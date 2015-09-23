Франция продает построенные по заказу России "Мистрали" Египту

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Франции, передает Би-би-си.

Стало известно, что Париж и Каир достигли договоренности и уже заключили контракт. При этом в сообщении Елисейского дворца не уточняется, во сколько вертолетоносцы обойдутся Египту.

Ранее Франция согласилась вернуть России средства, полученные от нее в рамках контракта на поставку вертолетоносцев. Сумма оценивается примерно в миллиард долларов.

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Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ.

В Елисейском дворце заявили, что оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении.

Согласно достигнутым между РФ и Францией договоренностям, Париж должен был вернуть России 949,8 млн евро.