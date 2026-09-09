В Украине ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

Продукты питания за год в целом подорожали на 6%.

Инфляция на потребительском рынке в августе 2026 года составила 0,1% по сравнению с июлем и 8,1% – по сравнению с августом 2025 года. Таким образом, годовая инфляция в августе ускорилась (против 7,7% в июле), сообщает Государственная служба статистики.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,3% по сравнению с июлем.

Больше всего (на 18,3% и 12%) подешевели овощи и фрукты. В то же время на 0,6–4% выросли цены на яйца, сахар, рыбу и рыбные продукты, мясо и мясопродукты, сыры, хлеб, макаронные изделия, кисломолочную продукцию.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,5%, в частности за счет подорожания табачных изделий на 2,1%.

Одежда и обувь подешевели на 2,5%, в частности, обувь – на 3,1%, одежда – на 2,2%.

Также подорожало топливо и смазочные материалы на 8,1% и проезд в автомобильном пассажирском транспорте на 6,6%.

Что касается изменения цен за год, то с августа 2025 года продукты питания в целом подорожали на 6%. Больше всего выросли цены на рыбу (+22,7%), подсолнечное масло (+21,8%), а также хлеб и хлебопродукты (+18,6%). При этом с августа прошлого года подешевели яйца (-24,1%), фрукты (-11,3%) и сахар (-5,1%).

Алкогольные напитки и табачные изделия за год подорожали на 17%. Топливо и смазочные материалы подорожали на 38,7%, а транспортные услуги – на 35,9%.

Инфляция в Украине – последние новости

В июле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2026 год. Обновленный прогноз регулятора предполагает дальнейшее ускорение инфляции до 10% по итогам 2026 года (предыдущий прогноз составлял 9,4%).

В июне 2026 года потребительские цены в Украине впервые с начала года продемонстрировали месячное снижение. В годовом исчислении инфляция замедлилась до 7,2% после 8,2% в мае.

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