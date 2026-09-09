Силы обороны добивают фрегат 'Адмирал Эссен': подробности операции в Новороссийске

Корабль является носителем ракет "Калибр", которые агрессор постоянно использует для террористических ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Силы обороны нанесли удар по ряду важных целей противника в Новороссийске, среди которых – фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен", который уже попадал под удары украинских военных.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В ночь на 9 сентября операторы департамента активных действий ГУР МО Украины в рамках совместной с другими компонентами Сил обороны государства deepstrike-операции нанесли удар по инфраструктуре военно-морской базы России в Новороссийске, а также – вражескому фрегату "Адмирал Эссен" проекта 11356", – говорится в сообщении.

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По данным разведки, в результате точных ударов на палубной надстройке корабля возник пожар.

Отмечается, что "Адмирал Эссен" – носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", которые Россия постоянно использует для террористических ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

В ГУР напомнили, что в августе 2026 года ГУР и Силы обороны Украины поразили российские ракетоносцы "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также патрульный корабль "Василий Быков".

Атака на Новороссийск 9 сентября

Напомним, командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди сегодня сообщил, что в Новороссийске ночью 9 сентября комплексным ударом Сил обороны были поражены российские плавсредства, в том числе ракетоносцы. Также он отметил, что в Анапе уничтожен палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и два комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика.

Как писал УНИАН, в ночь на 12 августа в результате совместной операции ГУР и Сил обороны Украины в порту Новороссийск (РФ) были поражены корабли и другие важные цели России. В частности, речь шла о фрегатах "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", патрульный корабль "Василий Быков" и инфраструктуру нефтебазы "Грушовая", нефтеналивной терминал "Шесхарис" и РЛС 30Н6Е из состава комплекса С-300.

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