Украинские ударные дроны прилетели в Финляндию: в Хельсинки сделали заявление

Эти дроны со взрывчатыми веществами направлялись к целям в России.

Четыре украинских военных дрона, обнаруженных в Финляндии в марте и апреле, сбились с заданного курса из-за помех в спутниковой навигации в сочетании с ветром. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финскую полицию и пограничников.

Финляндия и соседние Эстония, Латвия и Литва стали свидетелями ряда недавних инцидентов, когда украинские дроны, направленные на цели в России, оказались в их воздушном пространстве.

"Расследование установило, что беспилотные летательные аппараты прибыли из Украины и были частью контрмер Украины в ответ на агрессивную войну России", – говорится в заявлении финских пограничников.

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В то же время отмечается, что эти дроны не должны были оказаться в Финляндии, но они сбились с курса из-за сильного подавления сигнала глобальной спутниковой навигационной системы, зафиксированного в восточной части Финского залива в то время, в сочетании с погодными условиями, которые оказали влияние.

Прокурор закрыл расследование этих инцидентов, не найдя оснований для уголовного преследования.

Все четыре дрона содержали взрывчатые вещества. Никаких травм или повреждений имущества в связи с падением беспилотников зафиксировано не было.

Угроза со стороны дронов для НАТО

Как сообщал УНИАН, по данным литовской разведки, Россия рассматривает возможность использования захваченных беспилотников украинского производства для атак на критически важную инфраструктуру в Балтийском регионе.

С лета в НАТО решили усовершенствовать многолетнюю миссию по воздушному патрулированию в Балтии до уровня противовоздушной обороны. Пилоты получат более широкие возможности, в том числе для уничтожения "объектов, представляющих угрозу".

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