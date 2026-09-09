У Путина анонсировали возврат к трехстороннему формату мирных переговоров

В Кремле говорят, что пока конкретной "дорожной карты" мирного урегулирования нет.

В Кремле ожидают возобновления трехсторонних мирных переговоров с Украиной и США "в обозримой перспективе". При этом конкретного плана мирного урегулирования войны пока нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены", - заявил он.

Вместе с тем Песков утверждает, что четкой "дорожной карты" мирного урегулирования войны с Украиной, о составлении которой ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, пока нет.

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"Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие "пункты". Тем более, что каких-либо, скажем так, оформленных стройных программ или дорожных карт в настоящий момент нет", - заявил спикер российского диктатора.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, ранее сегодня глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что существует возможность в течение ближайших недель разработать "дорожную карту" по возобновлению мирных переговоров и в перспективе прийти к приемлемому для обеих сторон варианту. Вместе с тем он предостерег от чрезмерного оптимизма в этом вопросе.

Однако, по данным инсайдеров, состоявшиеся в конце прошлой недели переговоры американцев с руководством РФ и Украины не принесли сколь либо значимого успеха. Москва продолжает требовать территориальных уступок и отказа Украины от НАТО, тогда как Киев настаивает на гарантиях безопасности и сохранении сильной армии.

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