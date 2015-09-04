В Литве открыли штабной центр НАТО

00:48, 04 сентября 2015
Мир
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил в столице Литвы церемонию открытия Группы интеграции сил Североатлантического альянса – одного из новых штабных центров, которые создаются в ответ на новые угрозы со стороны России.

REUTERS

Как сообщает Радио Свобода, церемония состоялась в четверг, 3 сентября, в Вильнюсе.

Столтенберг назвал создание таких центров «большим шагом на пути к усилению солидарности, силы и готовности».

Штабной центр НАТО является одним из шести, которые открываются в этом месяце. Они будут работать в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Румынии и будут заниматься планированием и координацией учений. До конца года в каждом из них будет работать около 40 человек.

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Решение создать центры НАТО приняли на саммите Альянса в Уэльсе в сентябре прошлого года. Они должны заработать до следующего саммита НАТО, который состоится в Варшаве в июле следующего года.

НАТО наращивает свои позиции в Восточной Европе, чтобы успокоить своих союзников на фоне конфликта в Украине, где Россия аннексировала Крым и поддерживает пророссийских боевиков на востоке.

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