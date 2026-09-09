Тысячи аистов прилетели в Израиль только на одну ночь: в чем причина (видео)

Часть птиц остановилась в заповеднике Агмон-Хула, чтобы отдохнуть и подкрепиться.

Десятки тысяч аистов из Европы сейчас пролетают через Израиль по пути в Африку – природный водно-болотный заповедник Агмон-Хула стал для них ключевой "перевалочной базой".

"Осенняя миграция началась! Сейчас в Израиль прибывают аисты из Европы, направляясь дальше в Африку. Большинство из них проведут в Агмоне всего одну ночь, а уже завтра утром отправятся дальше, продолжая свою миграцию", – сообщают исследователи.

Опубликованы кадры с полевых камер, которые природоохранная организация KKL-JNF установила в различных местах вокруг Агмона.

По данным KKL-JNF, в начале недели десятки тысяч аистов пересекли небо Израиля, часть из них остановилась в заповеднике Агмон-Хула, чтобы отдохнуть, подкрепиться и восстановить силы перед продолжением пути.

Почему Агмон-Хула

Агмон-Хула (Agmon Hula) – природный водно-болотный заповедник и важный пункт остановки для перелетных птиц на севере Израиля, в долине Хула, недалеко от границы с Ливаном. Согласно информации из открытых источников, это обширное озерно-болотное угодье, где птицы останавливаются во время сезонных миграций. Долина Хула расположена на одном из главных миграционных путей между Европой, Азией и Африкой. Осенью миллионы птиц летят через Израиль на юг, в Африку, а весной возвращаются обратно. Здесь регулярно наблюдаются аисты, журавли, пеликаны, фламинго, цапли и хищные птицы.

По данным KKL-JNF, через долину ежегодно пролетают более 500 млн перелетных птиц во время каждого из двух основных сезонов миграции – весеннего и осеннего. Здесь зарегистрировано около 390 видов птиц.

Зимовка аистов – последние новости

Напомним, орнитолог Виталий Грищенко рассказал, что традиционное представление о том, что белые аисты улетают из Украины в очень дальний путь на 10 тысяч километров, не всегда соответствует действительности. Путь у них может быть и вдвое короче. У белого аиста интересный тип миграции – во время осенней миграции, которая начинается еще летом, из Восточной Европы они достигают Африки в основном одним "рывком" – летят быстро и без длительных остановок. "Рекордсмены" могут долететь до Египта всего за 12–13 дней.

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