Метро в Киеве изменит график работы: когда нововведения вступят в силу

С 10 сентября в Киеве изменится график работы столичного метро в связи с сокращением комендантского часа. Все станции метро будут работать на один час дольше в режиме пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба метрополитена.
Например, станции метро, которые сейчас открыты для входа до 22:38, с 10 сентября будут открыты для входа до 23:38.
В то же время пассажиров призывают обращать внимание именно на время закрытия станции для входа, а не на расписание движения отдельных поездов.
"График работы составлен таким образом, чтобы пассажиры, вошедшие на станцию до ее закрытия, могли доехать до любой другой станции метрополитена. При этом режим работы подземных станций в качестве укрытий не меняется", – говорится в сообщении.
Комендантский час в Киеве – главные новости
В соответствии с протоколом Совета обороны города Киева и решением правительства комендантский час в столице будет действовать с 1:00 до 5:00. График работы общественного транспорта в городе также будет продлен на час.
Кроме того, во время комендантского часа (в связи с тем, что многие поезда опаздывают) город организует четыре автобусных маршрута для перевозки людей с центрального железнодорожного вокзала.
Во время желтого уровня угрозы без ограничений будет работать Сирецко-Печерская линия (зеленая ветка метро) с обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег). При красном уровне угрозы зеленая ветка будет курсировать между станциями "Сирец" – "Выдубичи" и "Славутич" – "Красный хутор".
В то же время Святошинско-Броварская линия (красная ветка) будет работать, как и ранее, в ограниченном режиме, перевозя пассажиров по подземному участку от станции метро "Академгородок" до "Арсенальной".
Наземный общественный транспорт и в дальнейшем будет курсировать без ограничений. Движение по Южному мосту во время воздушной тревоги будет разрешено без ограничений. Однако с технологической остановкой на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя. Дарницкий мост, мост Патона, мост "Метро", Северный мост будут работать без изменений.