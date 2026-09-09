В Киеве будут курсировать автобусы во время комендантского часа: какие маршруты

Новые автобусы будут запущены, в частности, для пассажиров поездов, прибывающих в Киев ночью.

С ночи 10 сентября в Киеве начнут работу четыре временных ночных автобусных маршрута для перевозки пассажиров от центрального железнодорожного вокзала до жилых районов столицы, сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

"Автобусы будут курсировать во время комендантского часа – с 1:00 до 5:00, в частности для пассажиров поездов, прибывающих в Киев в этот период", – говорится в сообщении.

В то же время из жилых массивов к центральному железнодорожному вокзалу автобусы будут отправляться раньше – в соответствии с расписанием и местами посадки. Интервал движения составит ориентировочно 60 минут.

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В Департаменте обращают внимание, что высадка и посадка пассажиров на остановках будет осуществляться по требованию, и рекомендуют заранее планировать свои маршруты с учетом всех факторов.

Как будут курсировать автобусы

Временные автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 131-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Дарница" – Железнодорожный вокзал "Центральный": Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Саксаганского – Галицкая пл. – Берестейский просп. – ул. Вячеслава Чорновола – ул. Глебова – ул. Сечевых Стрельцов – ул. Юрия Ильенко – ул. Герцена – ул. Овруцкая – Подольский спуск – ул. Кирилловская – ул. Куреневская – просп. Степана Бандеры – Северный мост – просп. Романа Шухевича – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Александры Экстер – просп. Красной Калины – ул. Рональда Рейгана – ул. Братиславская – Лесной просп. – ул. Милютенко – ул. Шолом-Алейхема – ул. Миропольская – ул. Князя Романа Мстиславича – ул. Андрея Малышко – Броварской просп. – ул. Раисы Окипной – Русановская набережная – просп. Соборности – мост Патона – бульв. Николая Михновского – бульв. Леси Украинки – ул. Бассейна – Бессарабская пл. – бульв. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.;

№ 132-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метрополитена "Минская" – Железнодорожный вокзал "Центральный": Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Саксаганского – Галицкая пл. – Брестский просп. – просп. Академика Палладина – ул. Стеценко – ул. Ивана Выговского – просп. Европейского Союза – просп. Василия Порика – просп. Свободы – просп. Европейского Союза – ул. Ярослава Ивашкевича – ул. Вышгородская – пл. Тараса Шевченко – ул. Полярная – ул. Героев Днепра – ул. Зои Гайдай – ул. Левка Лукьяненко – Минская пл. – ул. Левка Лукьяненко – просп. Владимира Ивасюка – пл. Сантьяго-де-Чили – просп. Владимира Ивасюка – ул. Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – ул. Набережно-Крещатицкая – Боричевский спуск – Владимирский спуск – Европейская пл. – ул. Крещатик – бульв. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.;

№ 133-Н "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Тулузы – железнодорожный вокзал Центральный": Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Павла Скоропадского – ул. Митрополита Василия Липкивского – Соломенская пл. – просп. Воздушных Сил – Севастопольская пл. – просп. Валерия Лобановского – Демиевская пл. – Голосеевский просп. – ул. Васильковская – ул. Юлии Здановской – ул. Самийла Кишки – ул. Степана Рудницкого – ул. Докии Гуменной – ул. Героев Мариуполя – ул. Василия Касияна – просп. Академика Глушкова – Кольцевая дорога – ул. Тулузы – бульв. Жюля Верна – ул. Якуба Коласа – ул. Гната Юры – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – бульв. Вацлава Гавела – проспект Видрадный – ул. Гарматная – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.;

№ 134-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – проспект Павла Тычины – Железнодорожный вокзал "Центральный":Вокзальнаяпл. – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Антоновича – Либедская пл. – бульв. Николая Михновского – мост Патона – просп. Соборности – Дарницкая пл. – Харьковское шоссе – ул. Тепловозной – Дарницкое шоссе – ул. Привокзальная – ул. Ялтинская – ул. Тростянецкая – Харьковское шоссе – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства тарасовцев – просп. Николая Бажана – Днепровская набережная – ул. Анны Ахматовой – ул. Петра Григоренко – ул. Петра Радзиня – ул. Юрия Шумского – просп. Павла Тычины – Днепровская набережная – просп. Соборности – мост Патона – бульв. Николая Михновского – ул. Большая Васильковская – ул. Саксаганского – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.

Комендантский час в Киеве – последние новости

Согласно решению Совета обороны Киева и правительства Украины, комендантский час в столице с 10 сентября будет сокращён на один час и будет длиться с 01:00 до 5:00 утра. Таким образом, график работы общественного транспорта в городе также продлится на один час.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что отныне во время желтого уровня угрозы без ограничений будет работать Сирецко-Печерская линия (зеленая ветка метро), с обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег).

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