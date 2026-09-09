Украинские полярники запечатлели, как Антарктика 'выпекает' снежные пончики (фото)

По словам исследователей, для появления такого "изделия" необходимо совпадение нескольких погодных условий.

Украинские полярники, находящиеся на станции "Академик Вернадский" (остров Галиндез), зафиксировали уникальное природное явление – снежные пончики. Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Антарктика умеет "печь" снежные пончики. Причем – огромные", – отмечают специалисты.

Речь идет о многослойных комках снега, внутри которых часто есть пустота. Они также напоминают рулоны, свитки или тюки сена на поле. Их диаметр может колебаться от нескольких сантиметров до более метра, отмечают исследователи.

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Чтобы образовалось такое "изделие", необходимо совпадение нескольких погодных условий. В частности, требуются два разных слоя снега. Нижний – подмерзший или покрытый ледяной коркой – выполняет роль подложки. Верхний – свежий, рыхлый и мокрый – должен покрывать нижний, но не прилипать к нему. При этом температура воздуха должна быть близка к точке таяния льда – чуть выше 0°С, а ветер должен быть достаточно сильным, чтобы перемещать комки снега, но не разрушать их.

В таких условиях ветер "скручивает" свиток, внутри которого снег остается легким и неплотным. Поэтому со временем он может даже выдуваться, в результате чего образуется отверстие.

"В основном такое явление можно наблюдать на склонах, ведь там снег легче скатывается под действием силы тяжести. Пример этого – как раз на фотографиях, сделанных украинскими полярниками недалеко от станции "Академик Вернадский". Уникальное зрелище запечатлели на горе Демария, расположенной на континенте Антарктида, напротив нашего острова Галиндез", – объясняют ученые.

В то же время, как добавляют исследователи, скрутки могут формироваться и на горизонтальных поверхностях, исключительно под действием ветра. Ученые подчеркивают, что из-за специфических условий образования "снежные пончики" являются довольно редким явлением.

Появление императорского пингвина на острове Галиндез

Напомним, станцию "Академик Вернадский", расположенную на острове Галиндез, посетил императорский пингвин – самый крупный пингвин в мире, обитающий исключительно в Антарктике. В то же время для жизни он выбирает более холодные территории ледяного Юга – может заходить на несколько сотен километров вглубь континента, где размножается во время антарктической зимы – когда темно и очень морозно. В районе станции "Академик Вернадский" этому виду слишком жарко, поэтому ближайшая колония расположена более чем в 300 км от станции. Когда императорские пингвины приходят к украинским полярникам, – это настоящее событие.

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