Концерт Тины Кароль во Дворце спорта отменен: певица сделала заявление

Испонительница объяснила, что будет с приобретенными билетами.

Украинская певица Тина Кароль объявила об отмене сольного концерта "Любовь. Слезы. Манифест" во Дворце спорта 19 сентября из-за участившихся российских атак на Киев.

"Причина одна - ситуация по безопасности в столице… Триста человек живут этим шоу с июня. Я не имею права собрать их на две недели под неумолкающей сиреной. И не имею права усадить вас в круг, в котором не могу гарантировать ни шоу, ни безопасности", - отметила певица в Instagram.

На опубликованном видео артистка уточнила, что концерт не перенесен, а именно отменен.

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"Потому что с 27 августа Киев живет под обстрелами, живет с постоянными сиренами 24 на 7. И мы не знаем, когда этому будет конец", - заявила певица.

Что касается приобретенных билетов, то, как объяснила Тина Кароль, их можно вернуть или же обменять.

"Я волнуюсь. Потому что я никогда в своей жизни не отменяла концерты. Тем более во Дворце спорта", - добавила Тина.

Стоит отметить, что это был бы ее первый сольный концерт во Дворце спорта. Ранее певица уже выступала там, однако это не было ее большим сольным шоу.

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