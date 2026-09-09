Абрамович проиграл Евросоюзу суд по санкциям: Рolitico узнало подробности

Судьи отклонили утверждение российского магната о том, что ЕС преследовал его из-за его публичности.

Генеральный суд Европейского Союза отклонил апелляцию российского олигарха Романа Абрамовича в отношении санкций, введенных против него после вторжения России в Украину.

Как пишет Politico, суд заявил, что критерии санкций блока были объективными, достаточно точными и соразмерными, направленными против известных бизнесменов, работающих в России, в частности в секторах, обеспечивающих значительные доходы российскому правительству.

В заявлении опровергнуты утверждения Абрамовича о том, что ЕС преследует его из-за его публичной репутации, отметив, что санкции были наложены на него из-за его капитала.

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Судьи также отклонили аргумент Абрамовича о том, что решения об этих мерах фактически принимались рабочими группами Совета, а не непосредственно правительствами стран ЕС. Там отметили, что даже если эти группы, возможно, и проделали подготовительную работу, окончательное решение принял Совет.

Таким образом, отмечается, что ограничения соответствуют законодательству ЕС и Хартии основных прав блока, а также являются соразмерными цели поддержки мирного урегулирования войны в Украине.

Абрамович может подать апелляцию в Суд ЕС в течение двух месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении.

В издании напомнили, что бизнесмен также находится под санкциями в Великобритании, где правительство пытается взыскать выручку от продажи им футбольного клуба "Челси".

Санкции против Абрамовича – что известно

Как сообщал УНИАН, Абрамович готовится к масштабной судебной битве с правительством Великобритании за 2,35 миллиарда фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси". Бизнесмен категорически отвергает право Лондона в одностороннем порядке распоряжаться замороженными средствами на счете одной из его компаний.

Британское правительство требует немедленно перечислить всю сумму на помощь пострадавшим от войны в Украине. В ответ юридическая команда Романа Абрамовича сообщила правительству Великобритании, что средства от продажи "Челси" в 2022 году "полностью" принадлежат ему и что он готов бороться с любыми попытками конфискации этих средств.

На протяжении этих двух лет сумма в 3,1 миллиарда долларов до сих пор заморожена на счете компании Fordstam Ltd. Эта фирма полностью принадлежит Абрамовичу.

Конфликт обострился из-за вопроса о получателях помощи. В 2022 году Абрамович обещал передать прибыль "всем жертвам войны", а впоследствии выяснилось, что под этой формулировкой он имел в виду и российскую сторону. Также миллиардер хотел финансировать проекты за пределами Украины.

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